بالصور.. تصادم بين قطار وحافلة ركاب قرب بانكوك

المصدر: بانكوك - أ. ف. ب

أسفر تصادم بين قطار وحافلة قرب بانكوك عن مقتل 18 شخصا على الأقل وأكثر من 40 جريحا الأحد، وفق ما ذكرت السلطات التايلاندية.

وقال حاكم إقليم مايتري تريتيلانوند إن الحادث وقع على بعد حوالى 50 كيلومترا من العاصمة وكانت الحافلة تقل 60 راكبا متوجهة إلى معبد في مقاطعة تشاتشونغساو في شرق تايلاند لحضور احتفال بوذي.

وتم نقل أكثر من 40 راكبا إلى المستشفى، بحسب مديرة احد المستشفيات في مقاطعة سومبا تشوتيمانوكول.

وأوضحت أن "أربعة في حالة حرجة وثمانية ما زالوا تحت المراقبة".

وصرح مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس أن "عدد القتلى بلغ 18".

وأضاف أن أكثر من 30 راكبا أصيبوا بجروح طفيفة غادروا بعد ظهر الأحد المستشفى عائدين إلى منازلهم.

وأظهرت الصور الأولى التي نشرها رجال الإنقاذ انقلاب الحافلة وقد تحطم سقفها ومتعلقات شخصية للركاب متناثرة في مكان التصادم.

وبين شريط مصور بثته الحكومة الحافلة وهي تنحرف عن الطريق قبل أن تصطدم بقطار شحن أزرق.

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