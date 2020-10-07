بالفيديو: فيل بحري ضخم يتجول ليلاً في شوارع تشيلي

فوجئ سكان مدينة بويرتو سيسنيس في تشيلي، بحيوان بحري ضخم وهو يتجول في شوارع المدينة ليلاً.

وأظهر فيديو تداولته العديد من وسائل الإعلام الأجنبية محاولات سكان المدينة إعادة الحيوان الذي تبين أنه "فيل بحري" أو ما يسمى بـ"فقمة الفيل البحرية" إلى المحيط بمساعدة أفراد من الجيش.

وقالت صحيفة "الغارديان، إنه لا تشاهد غالباً فقمة الفيل البحري تتجول في أحد شوارع المدينة، لافتة إلى أن الأهالي تمكنوا بالفعل من إعادة هذا الحيوان البحري إلى المحيط باستخدام قماش أسود كبير وفق ما يظهر في الفيديو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news