تقرير: زوجة نتنياهو انتهكت قواعد الإغلاق واستضافت مصفف شعرها

المصدر: عواصم - د ب أ

أفاد تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، بأن سارة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتهكت الأسبوع الماضي قيود الإغلاق المفروضة في إسرائيل للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، عندما استضافت مصفف شعرها في مقر الإقامة الرسمي.

وتنص القيود المعمول بها حاليا في إسرائيل، على حظر عمل صالونات تصفيف الشعر، وكذلك حظر تواجد أحد من غير أفراد الأسرة المباشرين في المنازل إلا لأسباب طبية.

وردت سارة بالقول إنها ومصفف شعرها كانا يرتديان كمامات أثناء الزيارة، وأنها استضافته للاستعداد لتصوير مقطع فيديو لمطالبة المواطنين بالحفاظ على القيود الصحية.

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