وزارة الخارجية المصرية تعلن عن ضياع "ختم النسر"

المصدر: القاهرة - متابعات

أعلنت إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الخارجية المصرية، عن فقد خاتم شعار الجمهورية (ختم النسر) رقم 13533. وجاء هذا الإعلان في إحدى صفحات الإعلانات بواحدة من الصحف القومية، ضمن المكان المخصص للإعلان عن الأشياء المفقودة.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر في الوزارة قولها، إن نشر الإعلان هو إجراء قانوني للتمكن من استخراج بدل فاقد للختم المفقود.

ويشار إلى أن شعار جمهورية مصر العربية بحسب القانون هو عبارة نسر مصري زخرفي مضموم الجناحين باللون الذهبي، ويتوسط صدره درع عليه علم مصر. والنسر كان رمز الدولة الأيوبية منذ عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي، ويرمز إلى الانتصارات العربية. وينظر النسر ناحية يمينه للدلالة على الأخذ باليمين أو التيمن وهو مرفوع الرأس. وفقاً لموقع "ويكيبديا".

وفي عهد الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، تم اعتماد الشعار الحالي عام 1984 شعاراً رسمياً للجمهورية، وهو نفس النسر المعهود منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مع الاختلاف في الكتابة في قاعدة الشعار، حيث أصبحت "جمهورية مصر العربية" بدلاً من "الجمهورية العربية المتحدة" مكتوبة بالخط الكوفي، وتمت إزالة النجمتان الخضراوتان من وسط العلم المنقوش في صدر النسر.

ومن الجدير بالذكر أن "ختم النسر" هو أمر إلزامي في أغلب المعاملات الحكومية التي يقوم بها المواطنون المصريون.

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