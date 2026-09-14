رئيس الدولة يستقبل رئيس ألبانيا ويبحثان مختلف مسارات العلاقة الثنائية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، رئيس جمهورية ألبانيا بيرم بيغاي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحّب سموه بالرئيس الألباني متطلعاً إلى أن تسهم الزيارة في تطوير العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألبانيا والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون البناء.

وبحث سموه والرئيس الألباني مختلف مسارات العلاقة الثنائية خاصة الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبنية التحتية وغيرها من المجالات التي تشكل أولوية تنموية للبلدين، بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية - الألبانية التي تشهد تطوراً مستمراً، وتوسيع قاعدة شراكاتهما التنموية، لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

وتطرق اللقاء إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي ستستضيفه دولة الإمارات في شهر ديسمبر المقبل، والاهتمام الذي يوليه البلدان لقضية الاستدامة خاصة المياه وتحدياتها إلى جانب أهمية استمرار التعاون المشترك في جميع المحافل الدولية

كما بحث سموه والرئيس الألباني عدداً من القضايا الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أهمية العمل على إرساء ركائز الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.

ومنح الرئيس الألباني صاحب السمو رئيس الدولة "وسام النسر الأعلى - فئة النجمة الكبرى" وهو أعلى وسام تمنحه ألبانيا تقديراً لدور سموه في الارتقاء بالعلاقات الإماراتية - الألبانية وازدهارها على مختلف المستويات وتعبيراً عن الاعتزاز بهذه العلاقات، فيما شكر سموه الرئيس الألباني مؤكداً حرصه على مواصلة العمل المشترك للبناء على ما تحقق من تطور في العلاقات الثنائية بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين كما حضره الوفد المرافق للرئيس الألباني.