بالفيديو.. ترامب يخلع الكمامة ويضعها في جيبه قبل دخول البيت الأبيض

المصدر: متابعات - شريف مهدي

قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب المصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بخلع الكمامة التي يرتديها ووضعها في جيبه أثناء التقاط الصحافيين صوراً له قبيل دخوله البيت الأبيض بعد أن غادر المستشفى.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ترامب نزع الكمامة من وجهه، رغم أنه كان قريباً من موظفيه.

وبعد إقامة لمدة ثلاثة أيام في مستشفى عسكري لعلاج أعراض فيروس كورونا، نزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مروحية وصعد درج الرواق الجنوبي للبيت الأبيض. وتوقف أمام مدخل به أربعة أعلام أميركية ، واستدار ليقف أمام الكاميرات، ثم نزع الكمامة.

ولوح ترامب للمتواجدين، ورفع إبهامه لأعلى. وأشارت لقطات فيديو إلى أنه كان يتنفس بصعوبة. ثم سار إلى الداخل.

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