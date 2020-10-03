مصر.. تنفيذ حكم الإعدام في المتهمين بـ«أحداث مكتبة الإسكندرية»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قالت مصادر قضائية إن مصلحة السجون نفذت حكم الإعدام في متهمين بالإرهاب والقتل العمد والشغب في قضية أحداث مكتبة الإسكندرية التي استشهد فيها عدد من أفراد الأمن ومدنيين.

وحسب «المصري اليوم» سلمت مصلحة السجون جثتى المحكوم عليهما للمشرحة وأذنت النيابة لأسرتيهما بالاستلام والدفن.

وكانت محكمة النقض رفضت الطعن بالنقض على حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية في القضية رقم 20091 لسنة 2013 جنايات باب شرق المعروفة إعلاميا بقضية «أحداث مكتبة الإسكندرية» والمحكموم فيها بالإعدام حضوريا كلا من ياسر الأباصيرى عبدالنعيم، وياسر عبدالصمد محمد عبدالفتاح، وشهرته «ياسر شكر» ومتهم أخر غيابيًا.

وكانت المحكمة أدانت ٦٥ متهما آخر في تلك القضية بأحكام سجن مختلفة.



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