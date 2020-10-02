20 ألفاً من موظفي «أمازون» في أميركا أصيبوا بـ«كورونا»

المصدر: نيويورك - أ. ف. ب

أعلنت شركة «أمازون» العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية الخميس أن الفحوص التي أجريت لموظفيها في الولايات المتحدة أظهرت أن 19816 منهم مصابون بفيروس كورونا المستجد، وهي نسبة إصابة أدنى من تلك المسجلة على مستوى إجمالي السكان.

وطورّت المجموعة نظام الفحص الخاص بها وتجري «آلاف الاختبارات» يوميا، علماً أنها وظفت بين الأول من مارس و19 سبتمبر نحو 1,37 مليون شخص لأنشطة موقعها على الإنترنت أو لمتاجر شركة «هول فودز» التابعة لها.

وبالتالي، فإن نسبة الإصابات إلى مجمل العاملين هو 1,44 %، وهو أقل من نسبة الإصابات في الولايات المتحدة ككل إلى مجمل السكان وهي 2,06 %، بحسب جامعة جونز هوبكنز.

ولا تشمل إحصاءات الشركة من يعملون لديها من الباطن.

وتعتزم «أمازون» زيادة قدرتها إلى 50 ألف فحص يومياً في 650 موقعاً بحلول نوفمبر المقبل.

وكان موظفو المجموعة نفذوا إضراباً عن العمل في بداية جائحة «كوفيد-19» وتظاهرات أمام مستودعاتها، مطالبين بمزيد من الحماية من الفيروس.

كذلك وجهت إلى المجموعة انتقادات لعدم نشرها حتى اليوم أية إحصاءات للإصابات في صفوف موظفيها.

وأكدت «أمازون» أنها وزعت على موظفيها أكثر من 100 مليون كمامة واتخذت سلسلة إجراءات وقائية، من بينها التزام التباعد الاجتماعي داخل المستودعات وفحص حرارة الجسم وتدابير للتعقيم.

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