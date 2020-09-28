وفاة طفل مصري بسبب لعبة "ببجي"

المصدر: القاهرة - متابعات

توفي طفل مصري يدعى "م. س. س"، يبلغ من العمر 12 عاما، بالسكتة القلبية أثناء ممارسته لعبة "ببحي - PUBG" داخل منزله في محافظة بورسعيد المصرية.

وذكرت صحف مصرية عدّة أن الطفل وصل إلى أحد مستشفيات بورسعيد عن طريق سيارة إسعاف، وتبين من الفحص المبدئي وفاة الطفل بسكتة قلبية، وقررت أسرة الطفل أنها وجدته ملقى على الأرض دون حركة وبجواره هاتفه المحمول مفتوح على لعبة "ببحي - PUBG".

وبحسب بوابة "الأهرام" الحكومية، فقد تم التحفظ على جثة الطفل بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، لتحديد أسباب الوفاة والوقوف على ملابسات الحادث ولحين التصريح بالدفن.

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