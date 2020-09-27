سيارة تقتحم حشداً من الناس في هولندا.. وسقوط مصابين

المصدر: أمستردام - د ب أ

أفادت تقارير بأن عدة أشخاص تعرضوا لإصابات بعد أن اقتحمت سيارة حشدا من الناس أمام حانة في بلدة ريجسبرجن جنوبي هولندا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وذكرت إذاعة أومرويب برابانت، نقلا عن شهود عيان، قولهم، إن السيارة صعدت على مسار للدراجات في البداية قبل أن تصطدم بمجموعة من الزوار خارج حانة الساعة 0530 صباحا تقريبا (0330 بتوقيت جرينتش).

وذكرت وكالة الأنباء الهولندية (أيه أن بي) أن عدة أشخاص أصيبوا في الحادث، وتم نقل أحدهم إلى المستشفى.

وقال شهود عيان إن السائق كان قد غادر المكان قبل الحادث بفترة وجيزة، ويبدو أنه كان غاضبا. واستقل السيارة بعد ذلك وتوجه نحو المجموعة التي تقف أمام الباب.

وأغلقت الشرطة الشارع وقالت إنها تبحث عن السائق الذي فر من مكان الحادث.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news