جونسون للبريطانيين: اعملوا من المنزل للحد من تفشي «كورونا»

المصدر: لندن - د. ب. أ

طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من البريطانيين العمل من المنزل حينما يكون الأمر ممكنا، وأمر الحانات والمطاعم بإغلاق أبوابها مبكرا، حيث يسعى للحيلولة دون حدوث زيادة جديدة في تفشي فيروس كورونا في الأسابيع المقبلة.

ووفقا للإجراءات الجديدة التي تم إقرارها في انجلترا، التي من المرجح أن تستمر ستة أشهر، فإن ارتداء الكمامات أصبح أمرا إلزاميا للذين يستقلون سيارات الأجرة والعاملين في مجالي الضيافة والتجزئة، كما سوف يتم فرض غرامات أكثر صرامة على من يخالفون ذلك، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وسوف يتم اتخاذ إجراءات مماثلة في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.

وقال جونسون أمام مجلس العموم اليوم الثلاثاء«هذه هي اللحظة التي يتعين علينا فيها أن نتحرك».

وأضاف«من خلال فرض هذه الإجراءات حاليا يمكن للحكومة حماية الاقتصاد من إجراءات أكثر صرامة وتكلفة، من الممكن أن لا يكون هناك مفر منها في وقت لاحق».

وأضاف جونسون«في الوقت الحالي، الفيروس يمثل حقيقة من حقائق حياتنا».

وأضاف«لن نستمع لمن يقولون دعوا الفيروس ينتشر أو الذين يطالبون بفرض إغلاق دائم».

وأوضح«نحن نتخذ خطوات حاسمة وملائمة للموائمة بين إنقاذ حياة المواطنين وحماية الوظائف والمعيشة».

كما أشار جونسون إلى أنه تم تعليق خطط العودة الجزئية لجماهير الألعاب الرياضية، الذي كان مقررا في الأول من أكتوبر، كما تم خفض أعداد الحاضرين في حفلات الزفاف إلى 15 شخصا

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