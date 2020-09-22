«بريكست».. وزير ألماني يدعو «الزملاء في بريطانيا» إلى «التوقف عن اللعب»

المصدر: بروكسل - د. ب. أ

ناشد وزير ألماني بريطانيا الالتزام باتفاق الخروج التي تفاوضت بشأنه مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وذلك قبل تصويت رئيسي في وستمنستر على مشروع قانون يلغي أجزاء من الاتفاق.

وقال وزير الدولة في الخارجية الألمانية ميشائيل روت:«نشعر حقا، حقا بخيبة أمل بشأن نتائج المفاوضات حتى الآن».

وشدد على أن «ما يسمى بمشروع قانون السوق الداخلية مقلق للغاية لنا لأنه ينتهك المبادئ التوجيهية لاتفاق الخروج «بريكست». وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق من جانبنا».

وأضاف روت:«لكن أرجوكم، أيها الأصدقاء الأعزاء في لندن، توقفوا عن اللعب. الوقت ينفد».

وأعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش أن الاجتماع المقبل للجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، والمؤلفة من مسؤولين بارزين من الجانبين، سيعقد يوم الاثنين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news