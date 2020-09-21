العاصفة "نول" تقتل 6 أشخاص وتصيب 100 في فيتنام

المصدر: هانوي - د ب أ

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين بعد أن ضربت العاصفة الاستوائية "نول" الساحل الأوسط لفيتنام، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين.

ووصلت العاصفة إلى اليابسة بالقرب من مدينتي هوي ودا نانج السياحيتين الرائعتين يوم الجمعة. ولقي أربعة أشخاص حتفهم في المقاطعة التي تقع فيها هوي، وشخص واحد في كل من مقاطعتي ها تينه وكوانج بينه المجاورتين.

وضعفت نول عندما ضربت الساحل، لكنها استمرت في التحرك برياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومترًا في الساعة. وأصيب 112 على الأقل في العاصفة التي تسببت أيضًا في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في المقاطعات الوسطى.

وشهدت مدينة دا نانج الساحلية، التي بدأت لتوها الانفتاح مرة أخرى بعد أن تعرضت للعبء الأكبر من الموجة الثانية من فيروس كورونا في البلاد، وواجهت أكثر من شهر من حظر السفر، فيضانات شديدة بعد هطول أمطار غزيرة.

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