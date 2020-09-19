حارس وزير خارجية بريطانيا يترك بندقيته على مقعد بإحدى الطائرات

المصدر: لندن - د. ب. أ

شرعت الشرطة البريطانية اليوم السبت في إجراء تحقيق على خلفية تقارير حول ترك حارس شخصي لوزير الخارجية، دومينيك راب بندقية مشحونة بالرصاص على مقعد بإحدى الطائرات.



وقالت شرطة العاصمة لندن إن أحد ضباطها «تم إقالته من الخدمة الفعالية» بعد تقارير بأن بندقية تركت على متن طائرة، هبطت في مطار هيثرو في لندن أمس الجمعة، بعد رحلة تابعة لشركة «يونايتيد إيرلاينز» قادمة من واشنطن، حيث التقى راب هناك مع مسؤولين أميركيين.

وقالت صحيفة «صن» إن عامل نظافة نبه المديرين بعد العثور على بندقية مشحونة بالرصاص في جرابها على المقعد.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة صعدت إلى الطائرة قبل أن تحدد أن السلاح يخص أحد ضباط الحماية لراب.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة «علمنا بالواقعة أمس ونأخذ القضية على محمل الجد للغاية».

وأضاف المتحدث «تم إقالة الضابط المتورط في الواقعة من الخدمة الفعلية، بينما يجرى تحقيق داخلي بشأن ملابساتها».

وكان حارس شخصي لرئيس الوزراء السابق، ديفيد كاميرون ترك سلاحه في مرحاض طائرة في فبراير الماضي.

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