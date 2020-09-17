زعماء العالم يهنئون "مودي" بعيد ميلاده السبعين

المصدر: ترجمة: عوض خيري عن "إنديا تي في"

المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين من بين قادة العالم البارزين الذين تمنوا لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي كل السعادة في عيد ميلاده السبعين الذي يصادف اليوم الخميس.

وقالت المستشارة الألمانية، مخاطبة مودي باسم "ناريندرا"، إن لديها "ذكريات جميلة" عن اجتماعهما في المشاورات الحكومية الدولية الهندية الألمانية العام الماضي. وكتبت في رسالتها "أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل، خاصة في هذه الأوقات غير العادية، الصحة والسعادة والرفاه".

وقالت المستشارة الألمانية: "لقد نجحنا معًا خلال السنوات القليلة الماضية في تعزيز العلاقات التقليدية الجيدة بين الهند وألمانيا". كما تمنت ميركل له "النجاح" في عمله السياسي.

وأكد بوتين، في تمنياته بعيد ميلاد مودي، إنه "يقدر العلاقات الودية" التي تطورت معه ونسب الفضل لمودي في دفع الهند على طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتقنية.

وقال "إنني أقدر العلاقات الودية اللطيفة التي تطورت بيننا، وأتطلع إلى مواصلة الحوار البناء معكم والعمل معًا بشكل وثيق حول قضايا الساعة في الأجندة الثنائية والدولية، وأتمنى لكم من أعماق قلبي الصحة والعافية، والسعادة والرفاهية وكل نجاح."

وخاطبه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في تمنياته لمودي بعيد ميلاده بعبارة "صديقي"، وقال إنه يأمل أن يراه قريبًا في عيد ميلاده.

وتمنت له رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، في عيد ميلاده كل رفاه وتقدم، وأكدت إن هناك إمكانات كبيرة لتعميق العلاقات بين البلدين. وكتبت في رسالتها "لدينا الفرصة الآن لتحويل الروح المعنوية الجيدة التي يتمتع بها كلانا والمجموعة الواسعة من الإنجازات إلى أفعال.

ولهذه الغاية، تدعم فنلندا التعاون الملموس بين الهند والاتحاد الأوروبي في العديد من القطاعات، مثل التنمية المستدامة، بما في ذلك الاقتصاد الدائري، والتجارة وحقوق الإنسان".

كما وجه رئيس الوزراء النيبالي ك.ب.شارما تحياته إلى مودي في عيد ميلاده السبعين وقال إن الزعيمين سيواصلان العمل معًا عن كثب لتعزيز العلاقات بين الهند ونيبال. وكتب على "تويتر": "تحياتي الحارة لرئيس الوزراء بمناسبة عيد ميلاده الميمون، أتمنى لك الصحة والسعادة، سنواصل العمل عن كثب لتعزيز العلاقات بين بلدينا".

ونظم حزب رئيس الوزراء مودي، بهاراتيا جاناتا، العديد من الأحداث مثل توزيع الحصص الغذائية للمحتاجين، وتنظيم معسكرات التبرع بالدم، ومعسكرات فحص العيون احتفالاً بعيد ميلاده.

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