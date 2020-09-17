بالفيديو.. حريق ضخم في مكة المكرمة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أفادت إمارة منطقة مكة باندلاع حريق ضخم، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، فيما تباشر قوات الدفاع المدني مكافحته.

وأوضح حساب إمارة مكة عبر "تويتر" أن الحريق اندلع وسط مجموعة من الأشجار في جبل "عمد" بمحافظة ميسان، في منطقة مكة المكرمة.

وأضاف الحساب أن فرق الدفاع المدني تعمل على إطفاء الحريق والسيطرة عليه، فيما لم يشر الإمارة إلى وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الحريق.

#مدني_ميسان

يباشر حريق اندلع بمجموعة أشجار

في جبل " عمد " بمركز ثقيف

.. لازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق#حريق_جبل_عمد pic.twitter.com/je9PMJVq3M — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) September 16, 2020

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