بالفيديو.. حريق ضخم في مكة المكرمة

صورة من فيديو الحريق نشرته إمارة منطقة مكة.

المصدر:
  • متابعات - الإمارات اليوم
التاريخ:

أفادت إمارة منطقة مكة باندلاع حريق ضخم، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، فيما تباشر قوات الدفاع المدني مكافحته.

وأوضح حساب إمارة مكة عبر "تويتر" أن الحريق اندلع وسط مجموعة من الأشجار في جبل "عمد" بمحافظة ميسان، في منطقة مكة المكرمة.

وأضاف الحساب أن فرق الدفاع المدني تعمل على إطفاء الحريق والسيطرة عليه، فيما لم يشر الإمارة إلى وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الحريق.

 

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