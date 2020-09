بالفيديو.. قرد يسرق هاتفًا خلويًا ويلتقط "سيلفي"

سرق قرد هاتفًا ذكيًا من منزل الماليزي زاكريدز رودزي البالغ من العمر 20 عامًا. وكما قال الضحية، فقد اكتشف السرقة في الصباح، لكن لم تكن هناك علامات اقتحام في الغرفة، حسب قناة "روسيا 24" التلفزيونية.

وطلب الشاب من والده الاتصال بهاتفه المحمول وسمع نغمة رنينه في الأدغال الأقرب إلى المنزل، حيث وجد هاتفه هناك. وعندما فتح رودزي معرض الصور في هاتفه الذكي، رأى العديد من الصور لقرد.

وبالإضافة إلى ذلك، تمكن القرد من تسجيل مقطع فيديو: يوضح كيف يحاول الحيوان على الأرجح أكل هاتف محمول.

نشر الشاب الماليزي أكثر الصور إثارة على مدونته الصغيرة على "توتير".

وقال رودزي إن هناك العديد من القردة تعيش بالقرب من منزله، لكنهم لم يسرقوا هواتف الأسرة أبدًا، وأكد أن "هذا يحدث مرة كل قرن من الزمان".

Something yang korang takkan jumpa setiap abad. Semalam pagi tido bangun bangun tengahari phone hilang. Cari cari satu rumah geledah sana sini semua takde then last last jumpa casing phone je tinggal bawah katil tapi phonenya takde. Sambung bawah. pic.twitter.com/0x54giujnY