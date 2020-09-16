بالفيديو.. قرد يسرق هاتفًا خلويًا ويلتقط "سيلفي"

القرد التقط هذه الصورة عقب سرقته الهاتف. من المصدر

المصدر:
  • دبي - سمير سعيد
التاريخ:

سرق قرد هاتفًا ذكيًا من منزل الماليزي زاكريدز رودزي البالغ من العمر 20 عامًا. وكما قال الضحية، فقد اكتشف السرقة في الصباح، لكن لم تكن هناك علامات اقتحام في الغرفة، حسب قناة "روسيا 24" التلفزيونية.

وطلب الشاب من والده الاتصال بهاتفه المحمول وسمع نغمة رنينه في الأدغال الأقرب إلى المنزل، حيث وجد هاتفه هناك. وعندما فتح رودزي معرض الصور في هاتفه الذكي، رأى العديد من الصور لقرد.

وبالإضافة إلى ذلك، تمكن القرد من تسجيل مقطع فيديو: يوضح كيف يحاول الحيوان على الأرجح أكل هاتف محمول.

نشر الشاب الماليزي أكثر الصور إثارة على مدونته الصغيرة على "توتير".

وقال رودزي إن هناك العديد من القردة تعيش بالقرب من منزله، لكنهم لم يسرقوا هواتف الأسرة أبدًا، وأكد أن "هذا يحدث مرة كل قرن من الزمان".

 

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