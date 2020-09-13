دراسة جديدة تحذر: الأطفال ينقلون «كورونا» ولا تظهر عليهم الأعراض

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

حذرت دراسة أميركية جديدة من قدرة الأطفال على نقل فيروس كورونا المستجد إلى غيرهم، حتى وإن لم تظهر عليهم أعراض المرض.

وبحسب الدراسة التي نشرها الموقع الإلكتروني لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد أثبتت الأبحاث أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 أعوام لديهم القدرة على نقل فيروس كورونا في المدرسة.

وحسب موقع (NRT عربية) أوضحت الدراسة انه «من خلال عملية تتبع في بعض مرافق الأطفال في ولاية يوتا من أبريل إلى يوليو الماضي، تم رصد إصابة 12 طفلا بفيروس كورونا المستجد، ونقلهم العدوى إلى 13 آخرين، ومن ثم إصابة بعض آباء أولئك الأطفال بالمرض ونقلهم إلى المستشفيات».

وأكدت الدراسة أن الأطفال الذين نقلوا العدوى لم تظهر عليهم أعراض مرض «كوفيد 19» بشكل واضح مثل ارتفاع الحرارة أو الإسهال والقيء.

ودعا مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى ضرورة إجراء اختبارات فحص كورونا للأطفال قبل التحاقهم بالمدارس حتى وإن لم تظهر عليهم أي أعراض.

كما نصح المركز بضرورة ارتداء الأطفال للكمامات، وكذلك الأمر بالنسبة للعاملين في المدرسة، وينبغي أيضا الحفاظ على نظافة الأيدي وتعقيم الأماكن، ومنع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة في حال الشك بوجود أي عرض مرضي لديهم.



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