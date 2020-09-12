بالفيديو.. ضابط شرطة روسي يكسر ساق محتجز

المصدر: ترجمة: سمير سعيد عن "فيستي رو"

أصبح الملازم أول بالشرطة، دامير منصوروف، متهمًا في قضية جنائية تتعلق بإساءة استخدام المنصب بعد أن ضرب رجلاً يبلغ من العمر 31 عامًا تم إرساله إلى مركز الشرطة في مدينة كيروف الروسية. وتم تصوير هذه الواقعة بكاميرا مراقبة.

وقعت الأحداث ليلة 30 أغسطس، حيث تم القبض على الرجل لارتكابه أعمال شغب. ومع احتجازه لم يهدأ المحتجز، بل دخل الزنزانة، واستمر في المطالبة بالعدالة، وبعد ذلك ضربه الضابط منصوروف على ساقه مرات عدة وطرحه على الأرض. لكن المعتقل لم يهدأ أيضاً، ثم استخدم منصوروف القوة مرة أخرى وربط ساقيه بسرواله.

في الصباح اتضح أن الرجل لا يستطيع المشي، وشخص الأطباء حالته بكسر في الكاحل. تم فتح قضية جنائية ضد الملازم الأول البالغ من العمر 29 عامًا بتهمة إساءة استخدام المنصب، واختارت المحكمة فرض حظر على بعض الإجراءات كإجراء وقائي .

وتجري الشرطة فحصًا داخليًا قد يؤدي إلى إقالة منصوروف، الذي اعترف بأنه استخدم أساليب غير مقبولة، ويتوقع منصوروف أن يتم التصالح مع الضحية ويتجنب العقوبة الجنائية.

وتنص مادة القانون الجنائي الروسي على ثلاث إلى سبع سنوات سجن في هذه الحالة.

وكيروف هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفيدرالي الروسي كيروف أوبلاست. وتقع المدينة على نهر فياتكا على بعد 896 كم عن العاصمة موسكو، وتبلغ مساحتها 757 كيلومترا مربعاً وتعداد نفوسها أكثر من 460 ألف نسمة.

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