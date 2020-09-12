جسدت دور خادمة بمسلسل رمضاني فضاع عمرها.. الإعدام لمصري قتل ابنة عمه

المصدر: خالد محمود - القاهرة

اصدرت محكمة جنايات نجع حمادي، حكمها بالإعدام شنقًا بعد اخذ الراي الشرعي، على شاب في مركز أبوتشت بصعيد مصر، قتل ابنة عمه لإصرارها على دخول مجال التمثيل

البداية كانت قيام عاطل بطعن نجلة عمه بـ17 طعنة بالسكين في منزلها الكائن بقرية كوم جابر التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، بسبب إصرارها على التمثيل في السينما، حيث تمكنت قوات الأمن من ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة.

كانت الفتاة الصعيدية (ف. ع) قد دخلت التمثيل في أدوار ثانوية ما أثار غضب ابن عمها (ع. م) فطلب منها التوقف عن السعي لدخول هذا المجال، لكنها أصرت على مواصلة طريقها وسافرت إلى القاهرة مرات عدة لهذا الغرض، ولدى عودتها دخل معها في مشادة كلامية انتهت بأن أخرج سكينا وطعنها 17 طعنة اودت بحياتها.

وكشفت التحقيقات التي تابعت الجريمة بعد وقوعها في يناير 2019، أن القتيلة (27 سنة) مطلقة، وبعد انفصالها، أبلغت عائلتها برغبتها في العمل في مجال الفن فعارضها الجميع إلا أنها أصرت، وسافرت القاهرة، وحين عادت حكت لفتيات القرية عن دورها الأخير كخادمة في إحدى المسلسلات وذكرياتها مع مشاهير الفنانات والفنانين.

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