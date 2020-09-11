مصر.. موقف «سيدة القطار» يعاقب «الكمساري» ويعفي الجنود من استمارة السفر

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

كشفت السيدة المصرية صفية أبو العزم، صاحبة مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المعروف بـ«سيدة القطار» عند حديثها خلال ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، عن المجند التي أصرت على دفع ثمن تذكرة القطار له بعد مشادة بينه وبين الكمساري بسبب عدم قطع تذكرة، أن رئاسة الجمهورية أرسلت لها هدية عبارة عن هاتف محمول «آي فون 11»، كما أرسل لها مجندين خاتم ذهب، وأهداها أحد رجال الأعمال رحلة عمرة فور فتح رحلات العمرة.

ووجهت «صفية» رسالة للمجند خلال البرنامج قائلة: «فداك نفسي وكل الدنيا، ولا تسوى حد يكلمك بهذا الأسلوب، هذا اللبس الذي يرتديه المجند له احترامه وقدسيته، وهذا المجند راجل وشهم وجدع، ولو ملايين الدنيا كلها مش تكفيهم، ربنا يكفيهم شر طريقهم».

من جانبها، أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، احترامها لكافة لمؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية.

وأضافت القوات المسلحة أن «جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر».

وأبدت القوات المسلحة تقدرها للإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردى خاطئ لأحد العاملين.

ووجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بالشكر للسيدة المصرية التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وتؤكد أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.

وفي سياق متصل، كشف وزير النقل المهندس كامل الوزير، العقوبات الموقعة ضد رئيس القطار في واقعة «سيدة القطار وإهانة مجند»، موضحا أنه تقرر مجازاة رئيس القطار بخصم أجر 50 يومًا من راتبه لما بدر منه تجاه الركاب وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية.

وأكد الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أنه تم خصم أجر 15 يوما من راتب مشرف القطار لعدم تنفيذه تعليمات الهيئة في هذه الواقعة وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء.

كما قرر وزير النقل والمواصلات، منح اشتراك سنوي باسم سيدة القطار السيدة صفية أبو العزم، ويجدد كل عام مدى الحياة، تقديرا لموقفها المشرف.

وفي السياق، أصدر وزير النقل قرارًا عاجلًا بشأن استقلال أفراد القوات المسلحة للقطارات.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث فى مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»أن القوات المسلحة هي الجهة الوحيدة بالدولة التي تدفع ثمن تذاكر أفرادها مقدمًا.

وأضاف أن ما طالب به كمساري قطار المنصورة من «الجندي» ثمن «استمارة سفر»، وبعد الواقعة، تم الاتفاق مع القائد العام للقوات المسلحة، بإعفاء أفراد القوات المسلحة كافة من إظهار استمارة السفر، والاكتفاء فقط بالزي العسكري.



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