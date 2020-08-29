مواطن لاتيني يقتل زوجته المصرية أثناء نومها "بالشاكوش"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

شهدت مدينة سيوة بمحافظة مرسى مطروح المصرية جريمة قتل تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة التي يشتهر أهلها بالطيبة حتى أصبح اللفظ لصيقا بالواحة التي يطلقون عليها "الأرض الطيبة"، حيث أقدم مواطن من إحدى دول أميركا اللاتينية على ضرب زوجته المصرية "بالشاكوش" أثناء نومها.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، قال يوسف من الأهالي أن القتيلة التي تقيم بالقرب منهم تمتاز بالطيبة والسمعة الطيبة، وأنه تم دعوة عدد من السيدات لتغسيلها بعد إعلان زوجها وفاتها، إلا أنهن اكتشفن وجود آثار اعتداء عليها، فرفضن تغسيلها وتم استدعاء طبيب للكشف عليها، فقام بإبلاغ الشرطة.

تلقت مديرية أمن مطروح، اخطاراً الواقعة، وتوصلت تحريات الرائد محمد عبدالقادر، رئيس مباحث قسم شرطة سيوة إلى أن الزوج "فاميد" وشهرته "حسين أبوعمار" خلف ارتكاب جريمة قتل زوجته "غالية".

وباشرت النيابة العامة المصرية التحقيقات مع المتهم الذي أقر بارتكاب الجريمة، والذى قال أنه "كان عازما على قتلها منذ فترة، للخلافات العائلية بينهما، وأنه ضربها بالشاكوش أثناء نومها".

واستمرت النيابة العامة في مباشرة التحقيقات مع المتهم والشهود حتى ساعات مبكرة من صباح اليوم السبت.

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