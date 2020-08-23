ماساتشوستس تبحث عن رجل عانق متسوقين وأخبرهم بنقل «كورنا» إليهم

المصدر: ترجمة مكي معمري عن «نيويورك بوست»

طلبت الشرطة في مدينة أميركية من الجمهور مساعدتها للتعرف على رجل عانق غرباء في متجر «وول مارت»، ثم أخبرهم أنه نقل إليهم فيروس «كورونا»، للتو.

ووفقا لشرطة مدينة سبرنغفيلد، بولاية ماساتشوستس، فإن الرجل المجهول مشى باتجاه رجل في متجر «طريق بوسطن»، وأخذ شيئاً من يدي الرجل، ثم عانقه.

وقال للضحية، «أريد فقط أن أعانقك»، ثم أخبره، «لقد حصلت كوفيد 19 الآن»، ثم ضحك وابتعد.

وقام الضحية، الذي شفي من مرض السرطان، بإبلاغ الشرطة فوراً، وقال إنه لم ير الرجل من قبل.

وكرر الرجل المجهول هذا السلوك مع زبائن آخرين في المتجر، بحسب الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، ريان والش، إن الشرطة لا تعتبر الأمر مُضحكا. ويتم البحث عن الرجل بتهمة الاعتداء والقيام بتهديدات.

ووفقا لقانون ولاية ماساتشوستس، يمكن اتهام أي شخص ينقل تهديداً إما بشكل مباشر أو غير مباشر، أو شفهياً، أو كتابياً «أو بوسائل أخرى»، بالقيام بتهديدات إرهابية.

وحتى لو لم يكن الرجل المجهول حاملاً للفيروس، فإن ادعاءه بذلك قد يشكل تهديداً للسلامة العامة.

وأوضح والش أنه يمكن مقارنة ذلك بتهديد كاذب بوجود قنبلة بينما لا توجد قنبلة في الواقع.

وتُظهر لقطات المراقبة في المتجر رجلاً أسوداً أو لاتينياً بشعر قصير داكن، يرتدي سروالاً قصيراً رمادياً وحذاءً رياضياً وقميصًا أسود، كما كان المتهم يرتدي قناعاً.

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