روسيا تتجاوز حاجز الـ950 ألف إصابة بفيروس "كورونا"

المصدر: موسكو - وام

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم حاجز الـ950 ألف إصابة بتسجيلها 4921 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة 951897 .

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي عن تسجيل و121 حالة وفاة جديدة لتصبح حصيلة ضحايا العدوى في البلاد 16310 حالة وفاة وتماثل 6147 مريضا للشفاء التام منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 767477 شخصا.

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