مصر: إنهاء انتداب رئيسة حي القت فاكهة بائع تين على الأرض

المصدر: خالد محمود - القاهرة

أنهى وزير الإسكان المصري أمين غنيم انتداب رئيسة حي التجمع الخامس، وأعادها لوظيفتها بالصرف الصحي، بعد إلقائها فاكهة بائع تين شوكي على الأرض والتعامل مع البائع بحدة، الأمر الذي أثار استياء واسعا في الشارع المصري وعلى صفحات التواصل الاجتماعي.

وكانت عصمت أثناء مرورها على رأس حملة إزالة إشغالات في التجمع الخامس صادفت وجود البائع عزت عبد الحكم بعرتبته وعليها تين شوكي في طريقها، فأمرت الونش التابع للحملة بالتحرك لرفع العربة بما فيها، فتدخل عشرات المارة يستعطفها ويطلبون منها الاكتفاء بصرفه عن المكان والتنبيه عليه بعد التواجد مجددا، لكنها أصرت على موقفها وحملت جاروفا بنفسها وظلت تعبأ التين الشوكي وتلقيه على الأرض وهي توجه للبائع عبارات حادة.

وقال بائع التين عزت في فيديو بثه على «يوتيوب» أنه «يعمل كبائع متجول للفاكهة منذ 20عاما، وانه ينتظر موسم التين الشوكي كل عام، وقد خسر رزقه بعد ما حدث، كما انه لم ينم طيلة الليلة التي تلت الحادث نظرا لما تعرض له من إهانة».



وقال شخص ظهر مع عزت في الفيديو «انه بائع تين شوكي متجول أيضا مثل عزت، وان لديه خمسة أولاد منهم طالب ثانوي وطالبة هندسة، وانهم يعملون في مهنة شاقة ويتعاملون مع الشوك الذي يدمي ايديهم كل يوم وكل ما يطلبونه هو الحماية ».

وقال الإعلامي وائل الأبراشي في تغطية له للواقعة أن«بائع التين الشوكي الذي تعرض للموقف هو إنسان يسعى لرزقه، وأننا يجب بجانب إيماننا بضرورة تنفيذ القانون يجب أن نراعى المعايير الإنسانية والاجتماعية».

واضاف الإبراشي« علينا أن نتذكر - مع الفارق الشديد- أن حادث بوعزيزي كان نتيجة لحادث مشابه تعدت فيه موظفة حدودها ».

واصدرت وزارة الإسكان المصرية بيانا صحافيا، أكدت فيه إلغاء انتداب رئيسة الحي استجابة لردة فعل الشارع.



وقال البيان« أن هناك فارقا بين تطبيق القانون والتعسف في تطبيقه، وان على المسؤول اتخاذ الاجراءات القانونية كافة ضد المخالفات والإشغالات دون تجاوز أو استغلال للسلطة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news