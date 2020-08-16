مصر.. "جزار" يقطع زوجته إلى 6 أجزاء ويضعها في ثلاجة شقة الزوجية

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

كشفت تحريات وتحقيقات سلطات الأمن المصرية التي جرت بشأن واقعة العثور على جثة "سيدة مقطعة" لـ6 أجزاء في العقد الثالث من عمرها، ووضعها داخل أكياس بلاستيك في ثلاجة شقة الزوجية بمنطقة الهرم، أن الزوج المشتبه به نفذ الواقعة بسبب خلافات على ملكية الشقة.

وأضافت التحريات التي جرت إلى أن الجريمة وقعت قبل 48 ساعة من العثور على أشلاء الضحية، وأنهما كانا على خلاف بصفة مستمرة.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن والدة المجني عليها هي التي اكتشفت الواقعة بعد أن ذهبت إلى الشقة عقب عدم رد الضحية على هاتفها المحمول على مدار يومين، وشاهدت آثار دماء على الثلاجة، وعندما فتحت الباب فوجئت برأس ابنتها مقطوعاً وباقي أجزاء الجسد في أكياس "زبالة".

وقالت مصادر أمنية للصحافة المصرية إن الزوج المشتبه به يخضع للتحقيقات للكشف عن ملابسات الجريمة، ودوافعها.

وأضافت المصادر أن الزوج يعمل جزارًا، وقتل زوجته بـ3 ساكين كبيرة وقطع جسدها في قرابة 4 ساعات أثناء غياب ولديه الاثنين لدى أسرة زوجته.

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