رئيس وزراء كندا يعد لكتاب بالرسوم اليدوية يحكي قصة حياته

المصدر: ترجمة: عوض خيري عن "الغارديان"

يعد رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، العدة لإصدار كتاب بالرسومات اليدوية يحكي قصة حياته، وذلك لإضفاء مزيد من القوة الى مسيرته السياسية.

يلقي هذا الكتاب المؤلف من 24 صفحة، والمقرر إصداره في 16 سبتمبر، الضوء على جنون الإعلام العالمي المولع بالتقاط الصور لترودو و«طبيعته الهادئة» التي بدت خلال تأبينه لوالده.

وتعد هذا الكتاب دار نشر «تايدل ويف» التي قدمت لمحة عن السياسيين من جميع أنحاء العالم لأكثر من 11 عامًا، ومن المتوقع ان يغطي هذا الكتاب معالم حياة ترودو الشخصية والمهنية، والمصاعب التي واجهها في حياته.

وتتطرق هذه المطبوعة الى نشأته داخل دائرة الضوء السياسية منذ أن كان والده، بيير ترودو، رئيس وزراء كندا الخامس عشر، وتسلط الضوء على وفاة شقيقه في حادث انهيار جليدي، وأيضًا على دوره كمدرس، قبل أن يصبح رئيس وزراء كندا الثالث والعشرين.

هذا الكتاب، والذي تصفه الشركة الناشرة بأنه «صورة شخصية غير حزبية لهذه الشخصية السياسية»، سيتوفر أيضا بغلاف مقوى.

كان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، أيضاً موضوعا للرسوم الهزلية، حتى قبل توليه منصبه كرئيس وظل يظهر في صفحات القصص الملونة المرسومة باليد، طوال فترتي رئاسته التاريخيتين.

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