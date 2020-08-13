انهيارات أرضية في الهند تقتل 55 شخصاً

المصدر: نيودلهي - د ب أ

انتشل رجال الإنقاذ 55 جثمانا من ولاية كيرالا بجنوب الهند فيما تتواصل الجهود للعثور على 15 شخصا لا تعرف أماكنهم بعد وقوع انهيار أرضي الأسبوع الماضي.

وقال أنطوني سكاريا، وهو مسؤول إداري محلي بارز في مقاطعة إيدوكي: "نحو 82 شخصا يعيشون في المساكن، وجرى إنقاذ 12 منهم والعثور على 55 جثماناً".

ولا تزال عمليات البحث التي تقودها القوة الوطنية لمواجهة الكوارث مستمرة لمعرفة أماكن الـ15 شخصا المفقودين. وقال سكاريا إن الأمطار الغزيرة المتقطعة أدت إلى صعوبة عمليات البحث.

وزار رئيس وزراء ولاية كيرالا، بيناراي فيجايان، وحاكم الولاية عارف محمد خان المنطقة اليوم الخميس.

وتعد الانهيارات الأرضية والفيضانات شائعة خلال موسم الرياح الموسمية في الهند. وتعتبر الأمطار أمرا حيويا للزراعة، ولكنها غالبا ما تسبب دمارا هائلا للممتلكات والمحاصيل، وتؤدي إلى خسائر في الأرواح.

وفي أنحاء البلاد، توفى 884 شخصا على الأقل في الحوادث المتعلقة بالرياح الموسمية بين نهاية مايو وحتى أمس الأربعاء، بحسب وزارة الداخلية.

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