50 % من مرافق بيروت الصحية خارج الخدمة بسبب الانفجار

المصدر:
  • القاهرة - أ. ف. ب
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قالت منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحافي الأربعاء أن أكثر من خمسين في المئة من مستشفيات ومرافق بيروت الصحية، التي تم تقييمها، هي خارج الخدمة بسبب انفجار المرفأ المدمر.

وقال مدير الطوارئ للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط في القاهرة ريتشارد برينان، «بعد تقييم 55 مستشفى ومركزًا صحيًا في العاصمة اللبنانية.. نعلم الآن أن أكثر من 50 بالمائة بقليل لا تعمل».
 

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