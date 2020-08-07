نانسي عجرم تعلق على انفجار بيروت.." انتبهتوا تشيلوا جملة من أغنية..وما انتبهتوا تشيلوا ٢٧٥٠ طن مواد متفجرة "

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

بعد الانفجار المدمر الذي هز لبنان، وفجع بيروت وحولها إلى مدينة منكوبة، علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في أول ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي على وجود كمية كبيرة من المواد المتفجرة داخل مرفأ بيروت.

وكتبت نانسي تغريدة، عبر حسابها على «تويتر» عن الانفجار الي دمر مرفأ بيروت قائلة:«انتبهتوا تشيلوا جملة من أغنية لأنو فيها كلمة "ثورة" وما انتبهتوا تشيلوا ٢٧٥٠ طن مواد متفجرة من مرفأ بيروت؟؟».

وكان حفل بمناسبة عيد الجيش اللبناني قد أثار موجة من الغضب والانتقادات عقب حذف جملة تتضمن كلمة ثورة من الأغنية الشهيرة «يا بيروت»، وانتشر مقطع فيديو لمجموعة كورال غنائي، ترتدي ملابس عسكرية، وهي تردد الأغنية.

لكن الأغنية التي كتبها الشاعر الراحل نزار قباني شهدت حذفت كلمة «ثورة» منها، وهي الأغنية التي قدمتها ماجدة الرومي لأول مرة عام 1988، بالتزامن مع الحرب الأهلية اللبنانية، وتعتبر من أهم الأغاني الوطنية عن بيروت.

وعرضت الجوقة الموسيقية مقطع «إن الثورة تولد من رحم الأحزان» من الأغنية الأصلية، بالإيقاع الصوتي التالي «إن الثورة إن الثورة لا لا لا لا لا».

وسرعان ما تصدر وسم «إن الثورة تولد من رحم الأحزان» قائمة المواضيع الأكثر تداولًا في لبنان.

وتساءل المتفاعلون مع الوسم عن الهدف من إزالة المقطع الأصلي من الأغنية، خاصة أن لبنان شهد منذ نهاية العام الماضي تظاهرات حاشدة أطاحت بأسماء كبيرة في الحكومة، وأدت إلى استقالة رئيسها سعد الحريري.

يذكر أن جيجي لمارا، مدير أعمال نانسي عجرم، كشف عن إصابة زوجها فادي الهاشم جراء الانفجار، بعد أن تأثرت عيادته بالانفجار وتعرضت لأضرار بالغة.

وكان مرفأ بيروت قد تعرض لانفجار كبير، الثلاثاء الماضي، وسقط بسببه آلاف الضحايا من القتلى والجرحى، خاصة أن المرفأ كان يحوي مواد متفجرة تصل كميتها لأكثر من 2750 طنًا، وفقًا للتقارير الرسمية.



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