النيابة المصرية تحقق في انهيار عقار من 5 طوابق بالمحلة الكبرى

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

شيع المئات من أهالي مدينة نبروه بالدقهلية، صباح اليوم، جنازة جماعية لضحايا انهيار عقار بمنطقة الرجبى بمدينة المحلة الكبرى راح ضحيته 8 أشخاص بينهم 3 أطفال.

وكانت مدينة المحلة الكبرى شهدت انهيار عقار مكون من خمس طوابق بمنطقة الرجبي مساء أمس، وتبين أن السبب هو أعمال حفر وتركيب شبكات الصرف الصحي من جانب أحد مقاولي الباطن دون اتخاذ التدابير الهندسية اللازمة.



وألقت الشرطة المصرية القبض على خمسة عمال من المشاركين في الحفر وقت الحادث.

وأمر محافظ الغربية طارق رحمى، بفرض كردون أمنى حول العقار، وتوجيه المعدات كافة للبحث عن ضحايا أو ناجين.

كما كلف المحافظ رئيس مدينة المحلة بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب الانهيار وكذلك الإخلاء العاجل لثلاث مبان مجاورة.

من جانبها، أمرت النيابة العامة بالتحقيقات في واقعة انهيار عقار بـ«دائرة قسم أول المحلة بمحافظة الغربية.

وكانت «النيابة العامة» قد تلقت إخطارًا بانهيار عقار قديم مكون من خمسة طوابق بدائرة قسم المحلة بمحافظة الغربية؛ لينتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته.

كما ضبطت النيابة العامة ملف العقار المنهار وقرارات الترخيص والترميم وسائر القرارات الصادرة بشأنه لفحصها.



وقد أمرت النيابة العامة بتشكل لجنة من «جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء» بـوزارة الإسكان لفحص أنقاض العقار وملفه وقوفًا على أسباب انهياره.

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