بيان جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة.. والسودان يعلن ارتفاع مناسيب مياه النيل

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أكدت إثيوبيا التزامها «بنتائج مرضية لجميع الأطراف المشاركة في مفاوضات سد النهضة، مصر وإثيوبيا والسودان، وعلى وجه السرعة»، في الوقت الذي أعلن فيه السودان عن ارتفاع مناسيب مياه نهر النيل داعياً المواطنين إلى توخي الحذر.

وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، في بيان نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن إثيوبيا «ستعمل على إنهاء المفاوضات بطريقة تستند إلى منافع عادلة ومعقولة».

وشدد الوزير الإثيوبي على ضرورة «التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية تعبئة المياه وغيرها من القضايا بما يتماشى مع الاتجاه الذي وضعه قادة إثيوبيا والسودان ومصر».

كما تضمن بيان الوزير الإثيوبي «الاتفاق على استمرار المفاوضات لأسبوعين، واجتماعات الخبراء، بهدف التركيز على القضايا العالقة في اليومين القادمين»، مشيراً إلى التقدم في المفاوضات منذ بدء رعاية الاتحاد الإفريقي لها.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الري والموارد المائية في السودان، اليوم الثلاثاء، أن هناك ارتفاعاً في مناسيب النيل الأزرق في معظم الأحباس، داعية المواطنين إلى توخي الحذر حفاظاً على حياتهم.

وقالت لجنة الفيضانات بوزارة الري السودانية في بيان لها اليوم، إن القطاع «الدمازين – سنار»، والقطاع «سنار- الخرطوم»، والقطاع «الخرطوم - شندي»، والقطاع «شندي - عطبرة»، والقطاع «عطبرة - سد مروي»، والقطاع «سد مروي - الدبة»، والقطاع «الدبة - دنقلا» ستشهد ارتفاعاً، بينما القطاع «خشم القربة - عطبرة» سيشهد استقراراً.

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.



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