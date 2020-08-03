5 قتلى وتدمير مئات المنازل جراء فيضانات السودان

المصدر: الخرطوم - أ ف ب

تسببت الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة في السودان، بمصرع خمسة أشخاص، كما دمرت وأصابت بأضرار نحو 3500 منزل، وفق ما نقلت وسائل الإعلام السودانية عن بيان رسمي.

وقال وزير الداخلية السوداني الطريفي إدريس في البيان، إن الفيضانات دمرت بين الخميس والسبت 1179 مسكناً، فيما أصيب 2173 مسكناً بأضرار في مناطق عدة بينها ولايتا الجزيرة (وسط) والنيل الأزرق (جنوب شرق) وإقليم دارفور (غرب).

وأفادت السلطات المحلية أن انهيار سد على النيل الأزرق بسبب الأمطار الغزيرة دمر مئات المنازل.

وعادة ما يشهد السودان أمطاراً غزيرة بين شهري يونيو وأكتوبر.

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