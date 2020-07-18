بالفيديو.. امرأة حامل وطفلتها تتعرضان للضرب المبرح في أميركا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية فيديو يرصد اعتداء وحشي على امرأة حامل، في إيلينوي، وركلها في بطنها ورأسها بقوة وبوحشية من قبل امرأتان ورجل.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع في العديد من الصحف الأجنبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قيام الرجل بالقفز وركل طفلة صغير تبلغ من العمر قرابة 3 سنوات بكل قوة ليسقطها أرضاً. وقامت المرأتان والرجل بركل المرأة الحامل بكل قوة وإسقاطها أرضا عدة مرات دون أن تكون الأخيرة قادرة على الدفاع عن نفسها.

ولم تكشف شرطة بروكلين عن هوية المهاجمين، لكنها أكدت أنها تحقق بشكل واسعة في القضية وستحيلها إلى المدعي العام في مقاطعة سانت كلير.

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