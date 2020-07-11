السعودية تدعو المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

دعت وزارة الصحة السعودية المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر للخارج في الوقت الحالي لعدم استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم السبت أن دعوتها تأتي لعدم استقرار الوضع الوبائي لمرض فيروس كورونا، واستمرار انتشار وانتقال العدوى بالفيروس رغم التدابير والإرشادات الوقائية الصارمة المتبعة من مختلف دول العالم.

ونصحت وزارة الصحة السعودية بعدم السفر حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين من زيادة فرصة الإصابة بفيروس كورونا خلال السفر.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت الخميس الماضي أن الرذاذ ينقل فيروس كورونا، إذ أن الرذاذ يعد أحد طرق الانتقال الرئيسة لعدوى كورونا.

وكشفت منظمة الصحة العالمية في الأيام الماضية أن فيروس كروونا ينتقل عن طريق الهواء.

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