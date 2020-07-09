مصر.. زلزال يضرب خليج السويس بقوة 3.8 ريختر

المصدر: متابعات - سمير سعيد

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر هزة أرضية في تمام الساعة 3:46 مساء اليوم الخميس 9 يوليو 2020 بتوقيت القاهرة على مسافة 5 كم جنوب الزعفرانة على خليج السويس.

ولم يتم الإعلان عن أي بيانات عن وقوع أي إصابات أو حوادث نتيجة هذا الزلزال.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل في مصر من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها، وأصبح مستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

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