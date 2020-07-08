مدير منظمة الصحة العالمية ينسحب من ندوة بسبب أميركا

المصدر: لندن - رويترز

انسحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من ندوة مقامة في لندن في اللحظة الأخيرة اليوم الأربعاء بعد أن قال المنظمون إنه يتعين عليه حضور اجتماعات تتعلق بإعلان الولايات المتحدة خروجها من المنظمة.

وكان من المقرر أن يشارك تيدروس في الندوة التي يعقدها مركز دراسات تشاثام هاوس في لندن عن جائحة كوفيد-19 ويديرها ديفيد هايمان المسؤول السابق بالمنظمة وأستاذ الصحة العالمية.

وقال هايمان في الندوة المقامة عبر الإنترنت: "كنت على اتصال مع مكتبه (تيدروس) بخصوص أمر آخر (هذا الصباح) وأبلغوني أن لديه عدة لقاءات دبلوماسية اليوم نتيجة انسحاب الولايات المتحدة".

ولم يرد مكتب تيدروس على طلب للحصول على تعليق.

وأكدت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء أنها ستخرج من منظمة الصحة العالمية في السادس من يوليو عام 2021. واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنظمة بأنها أصبحت أداة في يد الصين أثناء جائحة كوفيد-19. وتنفي المنظمة ذلك.

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