منظمة الصحة تعلن القضاء على مرض الحصبة في دولتين

المصدر: كولومبو - أ ف ب

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، القضاء على مرض الحصبة في سريلانكا وجزر المالديف بنتيجة عقود من برامج التلقيح.

ووصفت المديرة الإقليمية للمنظمة لجنوب شرق آسيا الطبيبة بونام خيترابال سينغ هذا "النجاح" بأنه "مشجّع"، معتبرة أن هذا التطور الذي يتزامن "مع لحظة يواجه فيها العالم كلّه جائحة كوفيد-19"، يبيّن أهمية الجهود المشتركة".

وكانت آخر حالة حصبة متوطنة في سريلانكا سجّلت في مايو 2016، في حين تعود آخر حالة حصبة ألمانية إلى مارس 2017. أما جزر المالديف، فكانت آخر حالة حصبة متوطنة سجلت فيها العام 2009، فيما سجّلت آخر حالة حصبة ألمانية في أكتوبر 2015.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن "أي علامة إلى الانتقال المتوطن لهذين الفيروسين لم تسجل خلال السنوات الثلاث الأخيرة"، رغم كون نظام المراقبة شديد الفاعلية.

كذلك أعلنت المنظمة القضاء على الحصبة، ولكن ليس الحصبة الألمانية، في كلّ من بوتان وكوريا الشمالية وتيمور الشرقية.

وذكّرت المنظمة بأن جائحة كوفيد-19 أثّرت سلباً على عمل الأنظمة الصحية في جنوب وجنوب شرق آسيا، ولكن أمكنَ إطلاق برامج التلقيح في المنطقة مجدداً.

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