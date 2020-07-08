انهيار أرضي يدفن 9 أشخاص في إقليم ظهور "كورونا" بالصين

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

ذكرت صحيفة الشعب اليومية أن انهيارا أرضيا دفن تسعة أشخاص، اليوم الأربعاء، في إقليم هوبي الصيني، بعد أن تسببت أمطار غزيرة لم تحدث منذ عقود في فيضانات قتلت ما يربو على 100 شخص.

ويشار إلى أن إقليم هوبي هو ذات الإقليم الذي تقع به مدينة ووهان والتي ظهر بها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لأول مرة في ديسمبر من العام الماضي.

وقالت الصحيفة إن الانهيار الأرضي وقع في مقاطعة هوانجمي وإن جهود الإنقاذ جارية.

وفي الفترة من أول يونيو حزيران إلى السابع من يوليو تموز، وصلت الأمطار في مناطق هوبي وآنهوي وتشجيانغ وتشونغتشينغ إلى أعلى مستوياتها في هذا الوقت من العام منذ عام 1961، وسط هطول أمطار في بعض الأماكن أعلى مرتين إلى ثلاث مرات من المعتاد، بحسب إدارة الأرصاد الجوية الصينية.

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