"صاعقة برق" تقتل 32 شخصاً في الهند

المصدر: نيودلهي - د ب أ

ذكر مسؤولون وتقارير إخبارية اليوم السبت أن 32 شخصا على الأقل توفوا بسبب صاعقة من البرق ضربت ولايتي بيهار وأوتار براديش شمال الهند، خلال عواصف موسمية.

وتوفي 21 شخصا في ثماني مناطق بولاية بيهار شرق البلاد، خلال فترة 24 ساعة منذ مساء أمس الجمعة، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء "آسيا" الدولية.

وبينما توفي معظم الضحايا بسبب البرق بشكل مباشر، وردت أنباء عن حدوث حالات وفاة بعد انهيار أكواخ من القش وأشجار.

وأضاف المسؤولون أن "معظم الضحايا من المزارعين أو المشردين الذين كانوا في العراء".

وذكر مسؤولو مكافحة الكوارث بولاية أوتار براديش أن 11 شخصا آخرين توفوا في حوادث مماثلة في الولاية.

وتضرب صواعق البرق والعواصف الهند، خلال موسم الأمطار الموسمية الذي يستمر في الفترة من يونيو حتى سبتمبر.

وتوفي عشرات الأشخاص بسبب حوادث مماثلة في شمال الهند مؤخرا. وتوفي أكثر من مئة شخص الأسبوع الماضي في صواعق ضربت ولايتي بيهار وأوتار براديش في يوم واحد.

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