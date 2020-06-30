للمرة الأولى.. ملك بلجيكا يعبر عن «أسفه» للماضي الاستعماري في الكونغو

المصدر: بروكسل - أ. ف. ب

عبر الملك فيليب الثلاثاء للمرة الأولى في تاريخ بلجيكا عن «بالغ أسفه للجروح» التي تسببت بها فترة الاستعمار البلجيكي لجمهورية الكونغو الديموقراطية.

وفي رسالة وجهت الثلاثاء إلى رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فليكس تشيسكيدي في مناسبة الذكرى الستين لاستقلال البلاد كتب الملك فيليب «أود أن أعبر عن بالغ أسفي لجروح الماضي هذه التي يستعاد ألمها اليوم عبر التمييز الذي لا يزال حاضرا في مجتمعاتنا».

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