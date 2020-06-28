ضبط المتورطين في التصادم بسيارتين عمداً بالسعودية

المصدر: أبها - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير في المملكة العربية السعودية، المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على 4 أشخاص في العقدين الثالث والرابع من العمر، وقع بينهم شجار على أحد الطرق الرئيسية بمحافظة أحد رفيدة، وقيام اثنين منهم بالتصادم عمداً بمركبتيهما.

وأضاف أنه تم إيقاف المتهمين جميعاً، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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