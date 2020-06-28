على الهواء.. سطو بسكين على مراسلة «سي إن إن» بالبرازيل

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تعرضت مراسلة قناة «سي إن إن» في البرازيل، برونا ماسيدو (27 عاما)، لحادث سرقة على الهواء، حيث فاجأها لص في أحد شوارع مدينة سان باولو البرازيلية، وأظهرت الكاميرا اللص الذي كان يحاول تغطية رأسه وإخفاء وجهه عن الكاميرا وهو يدخل عليها ويحمل في يده سكينا، ويطالبها بتسليم هاتفها المحمول وأن تبتعد عن مساحة التصوير قليلا.

وبعد أن نفذت المراسلة ما طلبه منها السارق بالابتعاد عن الكاميرا، لم يكتف بما حصل عليه، بل طلب منها أن تسلمه هاتفا آخر كان لديها، ففعلت وسط استغرابها من علمه بأن لديها هاتفا ثانيا كان في جيبها وغير ظاهر للعيان.

والمذيع الآخر في الأستوديو اعتقد أنها مزحة من المصور، ولكنه تفاجأ عندما وجد أن الأمر حقيقيا. وفق وسائل إعلام.

وقالت الشرطة أنها تسعى لاعتقال السارق، وترى أنه لص محترف، حيث كان على علم مسبق بأن مراسلي القناة يحملون جهازي محمول عادة، أحدهما للاتصالات الشخصية العادية، والثاني مخصص للتواصل مع القناة والعاملين فيها، وتعتقد الشرطة أن المسلح تابع لجماعة من اللصوص المحترفين، ولديهم خبرات.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news