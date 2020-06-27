بالصور: أول صلاة جماعة في مصر منذ 3 أشهر

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أول صور لصلاة الجماعة بعد تعليق استمر أكثر من ثلاثة أشهر، وقالت إن رواد المساجد أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة، والخطر الذي نواجهه جميعًا.

وقال مجلس الوزراء المصري إن المصلون التزموا بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف والتي من أهمها: الوضوء في المنزل، وإحضار السجادة الخاصة، وارتداء الكمامات، والتباعد والمسافات الآمنة، وعدم المصافحة، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.

وذكرت وزارة الأوقاف المصرية أنها تثق في وعي وثقافة رواد المساجد وأنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news