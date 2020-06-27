بالصور.. انعكاسات "درب التبانة" تُشع فوق الدمار بسورية

المصدر: أريحا - أ ف ب

خلقت سنوات من الحرب في سورية مشهدًا من الدمار الذي كان مضاء في الساعات الأولى من يوم السبت بانعكاسات مجرة درب التبانة في السماء. وبدت النجوم فوق بلدة أريحا التي تعرضت للقصف في محافظة إدلب، كأنها بقع من الغبار المشع فوق مباني البلدة المدمّرة.

ويَظهر التباين الصارخ بين الدمار المروّع على الأرض، ومجرّد درب التبانة في السماء، من خلال عشر صور التقطها مصور وكالة فرانس برس بتقنية "التصوير بالتعريض المطول" في ليلة صافية للغاية، غاب عنها ضوء القمر.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 780.000 من حوالي مليون شخص ما زالوا في حالة نزوح من شمال غرب سورية.

وبدت شوارع أريحا مليئة بهياكل الأبنية التي تضررت جراء جولات القصف السابقة، وبالكاد تنبعث أضواء من الأرض، باستثناء التوهج الخافت للهواتف المحمولة التي يُمسك بها المارة.

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