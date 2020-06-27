إلغاء قرار تعيين وزير جزائري بسبب جنسيته الفرنسية

المصدر: الجزائر - د ب أ

قالت رئاسة الوزراء في الجزائر، اليوم السبت، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ألغى قرار تعيين سمير شعابنة، في منصب الوزير المنتدب المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، في الحكومة الجديدة بسبب حمله لجنسية مزدوجة.

وأوضحت رئاسة الوزراء الجزائرية أنه وبموجب التعديل الحكومي الأخير فقد تم تعيين النائب سمير شعابنة، وزيرا منتدبا لدى رئيس الوزراء مكلفا بالجالية الجزائرية بالخارج ، مشيرة إلى أن شعابنة وافق على تعيينه في المنصب من دون التصريح بحمله الجنسية المزدوجة.

وكشفت أنه طُلب من شعابنة، الامتثال لأحكام القانون والمحدد لقائمة المسؤوليات العليا للدولة والمناصب السياسية التي تشترط الجنسية الجزائرية دون غيرها والتنازل عن الجنسية الأجنبية.

وأكدت أن شعابنة لم يعد ضمن الحكومة الحالية، بعدما رفض شرط التنازل عن الجنسية الأجنبية.

وأثار تعيين شعابنة، في الحكومة الجديدة الثلاثاء الماضي، الكثير من الجدل بسبب حمله للجنسية الفرنسية، وهو ما يتعارض مع القانون الجزائري.

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