76 ألف إصابة "كورونا" بأميركا في يومين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، المسبب لوباء كوفيد-19، في الولايات المتحدة خلال يومين حوالي 76 ألف إصابة، بحسب أحدث التقارير.

ففي يوم الخميس، تم تسجيل ما لا يقل عن 39818 إصابة في أنحاء الولايات المتحدة، وهي أكبر زيادة في يوم واحد للوباء.

وكان قد تم تسجيل أكثر من 36000 حالة إصابة جديدة في البلاد يوم الأربعاء، وهو أقل ببضع مئات من الرقم القياسي المسجل في 24 أبريل وبلغ 36426، بحسب وكالة رويترز.

وشهدت أيضا ولايات ألاباما وأريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وأيداهو ومسيسيبي وميزوري ونيفادا وأوكلاهوما وساوث كارولينا ووايومنج ارتفاعات قياسية في هذا الأسبوع.

ودفعت الزيادة الكبيرة في الإصابات بالفيروس حاكم ولاية تكساس إلى وقف مؤقت لإجراءات إعادة فتح الولاية يوم الخميس، حيث شهدت الولاية، التي كانت في طليعة الولايات من حيث جهود إعادة فتح الاقتصادات المتضررة التي أغلقت في مواجهة كورونا، واحدة من أكبر القفزات في حالات الإصابة الجديدة.

وسجلت ولاية تكساس وحدها أكثر من 6000 إصابة بـفيروس كورونا الجديد في يوم واحد، وذلك يوم الاثنين الماضي.

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