تيريزا ماي تتجه لجمع الأموال عن طريق ألقاء الخطابات

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن - عن ديلي ميل

جمعت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي مليون جنيه استرليني عن طريق ألقاء الخطابات والأحاديث العامة منذ استقالتها من منصبه في مايو 2019، ولكنها من غير المتوقع أن تجاري أقرانها الرجال من حيث جمع المال وفق ما قالته خبيرة اقتصادية.

وعلى الرغم من أن ماي قالت أنها ستمضي وقتها في هواياتها مثل المشي والطبخ بعد خروجها من منصب رئاسة الوزراء إلا أنها تركز الآن على أشياء أكثر ربحا مثل إلقاء الخطابات و الأحاديث في مختلف المناسبات حول العالم.

وبعد مشاركتها في عشرة مناسبات خلال عام واحد تمكنت ماي من جمع مليون جنيه استرليني، أي مائة ألف جنيه عن كل حدث.

وتروي ماي في هذه الأحاديث قصصا عن السنوات الثلاث التي قضتها في منصب رئيس وزراء بريطانيا.

ولكن البرفسور هيثر ماكريغور من كلية أدنبرة للأعمال قالت في برنامج «ساعة نساء» في راديو الرابعة البريطانية إن النساء لا يزلن أقل من الرجال عندما يتعلق الأمر بكسب السلطة في الدوائر العالمية، التي تجذب أشخاصا مؤثرين في مجال الأعمال وقادة حكوميين سابقين وتدفع لهم مبالغ كبيرة.

وقالت هيثر للبرنامج على الرغم من أن ماي حصلت على مليون جنيه من خلال ظهورها في عشرة أحداث تقريبا، إلا أن ذلك ليس بالكثير مقارنة بما يحصل عليه أقرانها من الرجال في المجال نفسه أي إلقاء الخطابات والأحاديث. وأضافت «يبدو أن الرجال أكثر براعة في هذا المجال وجمعهم للأموال».

وقالت البرفسور هيثر إن رئيس الحكومة الحالي بوريس جونسون تحدث في مناسبات قبل أن يصبح رئيسا للحكومة و تحدث في مناسبات عدة بينما كان عمدة لندن وكان يحصل على المال.

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