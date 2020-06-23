إيران تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا

المصدر: طهران - أ. ف. ب

سجلت إيران الثلاثاء 121 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجدّ في أعلى حصيلة يومية في البلاد منذ أكثر من شهرين، فيما تكافح السلطات لاحتواء أكثر التفشي الأكثر فتكاً لوباء كوفيد-19 في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري في مؤتمر صحافي إن الوفيات الجديدة رفعوا إجمالي عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 9863.

وهي أعلى حصيلة وفيات في إيران في يوم واحد منذ 11 أبريل، حين سجلت 125 حالة وفاة.

وأعلنت لاري أيضًا أن 2445 شخصاً إضافياً ثبتت إصابتهم بـالفيروس في الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع عدد المصابين في البلاد إلى 209,970.

وسجّلت إيران تراجعاً في الوفيات اليومية في مطلع مايو، لكن الحصيلة عاودت الارتفاع مجددا خلال الأسابيع الأخيرة.

وتبرز شكوك في الداخل والخارج بشأن الأرقام الرسمية لحصيلة كوفيد-19، وسط مخاوف من أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير.

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