للمرة الأولى.. عاصفة ترابية ضخمة تنتقل من دول عربية إلى أميركا الوسطى عبر المحيط الأطلسي

المصدر: متابعات – سمير سعيد

وفقًا لتوقعات الخبراء، ستصل عاصفة ترابية عبارة عن سحابة غبار عملاقة إلى أميركا الوسطى حيث المكسيك والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، من الصحراء الكبرى، التي تغطي مساحات شاسعة في عدد من الدول العربية في أفريقيا، بعد عبور المحيط الأطلسي.

ونشرت المعلومات ذات الصلة مجموعة التنسيق الوطني للحماية المدنية على "تويتر" لتحذير سكان البلاد.

وفقًا لأبحاث الأرصاد الجوية، وصل غبار الصحراء إلى أميركا الوسطى. وللمرة الأولى، رصدت الظاهرة الطبيعية في المحيط الأطلسي في 18 يونيو.

ويجب أن يكون لدى المواطنين المكسيكيين وسكان المناطق التي ستضربها السحابة العملاقة معدات حماية شخصية لأن التنفس سيكون صعباً.

وتضم الصحراء الكبرى عشرة دول هي: مصر والسودان وليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا وتشاد ومالي والنيجر ويشق هذه الصحراء أطول انهار العالم (النيل) بروافده. ويحد الصحراء الكبرى من الشمال الجبل الغربي والبحر المتوسط والجبل الأخضر في ليبيا والبحر المتوسط في مصر.

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